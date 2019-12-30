Петербургским компаниям некуда свозить 400 тысяч тонн мусора

Перед Новым годом ЗАО "Промотходы" получило предостережение от областной прокуратуры.

Петербургским перевозчикам, которые занимались перевозкой мусора на всеволожский полигон "Северная Самарка" приходится искать новое место сброса отходов. Об этом сообщил Delta.News.

Перед Новым годом ЗАО "Промотходы" получило предостережение от областной прокуратуры. В связи с отсутствием договора сотрудники ведомства запретили принимать мусор. Поэтому 31 декабря около 130 компаний получили уведомление от ЗАО "Промотходы" с сообщением о новых санкциях.

Ежегодно на полигон поступает 400 тысяч тонн отходов. В прокуратуре считают, что это противоречит действующему законодательству. В ЗАО "Промотходы" не знают, куда теперь будут свозить эти тонны мусора.

В Петербурге в январе откроется пункт приема органических отходов.

Фото: pixabay