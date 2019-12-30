В Петербурге в январе откроется пункт приема органических отходов

Сырье можно сдать водителю, а также отвезти самостоятельно.

С 20 января петербуржцы смогут сдать органический мусор, который затем отправится на сельхозугодья Ленобласти. Информация об этом появилась на страницах организаторов приема отходов — "Органика не мусор!" и "экотакси.спб".

Для того, чтобы сдать органику, жители города могут вызвать водители или отнести ее самостоятельно по адресу Васильевский остров, 22 линия дом 3 корпус 1. Пункт приема будет работать каждую субботу с 12 до 17 часов.

К органическим отходам относятся отходы растительного происхождения, засохший, но не испорченный хлеб, макулатура, чайная заварка, кофейная гуща и другое. Перед тем, как сдать их, отходы необходимо засушить и измельчить. После накопления от 5 литров за органикой приедет водитель. Отметим, что вывоз сырья стоит от 200 рублей за 5 литров.



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