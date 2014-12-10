Строительство лицея-атриума на "Острове фортов" завершается в Кронштадте

Трёхэтажное здание площадью более 14 тыс. кв.м. включает в себя 22 учебных класса, рассчитанных на 500 учеников.

В Кронштадте на Цитадельской дороге завершается строительство школы-лицея. Как информирует портал "Строительный Петербург", трёхэтажное здание площадью более 14 тыс. кв.м. включает в себя 22 учебных класса, рассчитанных на 500 учеников.

Новый лицей — часть туристско-рекреационного кластера "Остров фортов", который создаётся в Кронштадте по поручению Президента России. Проект предусматривает не только строительство музеев и парков, но и возведение социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, создание комфортной городской среды. Сегодня все школы в нашем городе строятся по высшему — петербургскому стандарту, но это здание выделяется особо. Оно построено по индивидуальному проекту и с учётом последних тенденций образовательной среды. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Вместо традиционной крыши в центре лицея будет установлен стеклянный потолок с витражным остеклением, что придаст зданию сходство с атриумом. Помимо учебных классов в лицее расположатся библиотека, столовая, мастерские и два бассейна. Планируется, что здание будет введено в эксплуатацию уже в этом году, а в 2025 году в лицее начнутся первые занятия.

Ранее мы сообщили о том, что в сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию более 180 тысяч кв.м жилья.

Фото: Правительство Петербурга