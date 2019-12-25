На Маршала Новикова почти достроили крытый каток с искусственным льдом

Строительство началось в 2014 году.

На улице Маршала Новикова подходит к завершению строительство крытого катка с искусственным льдом. Ход работ, выполненных на 90%, проверил 28 ноября губернатор Александр Беглов.

Работы на данном объекте стартовали шесть лет назад, и за это время каток успел сменить трех подрядчиков: контракты расторгались из-за срыва сроков строительства. Летом 2020 года завершение работ взяли под контроль властей, очередной контракт заключили с компанией "Норд-Строй".

Сейчас на объекте обустраивают внутренние инженерные сети, проводят отделочные работы и монтаж ледового оборудования. Здание с трибунами сможет разместить до 250 зрителей, кроме ледовой арены внутри есть медицинский кабинет и другие необходимые помещения. На катке будут проводить занятия и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также массовые катания для горожан. Сдать каток планируется незадолго до нового года.

Пару месяцев назад в Петербурге открылся крытый каток на Ириновском проспекте.

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