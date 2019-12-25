На Ириновском проспекте введен в эксплуатацию крытый каток

Он станет первым специализированным катком для занятия кёрлингом.

В рамках адресной инвестиционной программы Комитета по строительству в Красногвардейском районе введен в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

Строительство катка на Ириновском проспекте велось с 2014 года, за это время сменилось несколько подрядчиков. В текущем году на завершение работ было выделено 236 миллионов рублей, в том числе 46 миллионов – из федерального бюджета.

Крытый каток на Ириновском проспекте станет первым специализированным катком для занятия кёрлингом.

К концу года в Купчино откроют академию хоккейного мастерства.

Фото: пресс-служба Смольного