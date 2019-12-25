К концу года в Купчино откроют академию хоккейного мастерства

Учреждение назовут в честь легендарного хоккеиста Валерия Харламова.

До конца года в Купчино, на Пражской улице, планируют открыть Академию хоккейного мастерства имени Харламова. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", площадка сможет принять спортсменов любого возраста и уровня мастерства.

Внутри объекта будет три ледовые площадки, спортзал, хоккейная беговая дорожка, а рядом с академией появится Аллея Славы отечественного хоккея. Отмечается, что в 2023 году академию могут задействовать во время Чемпионата мира по хоккею. Для полноценного функционирования объекта к нему построят подъездную дорогу, губернатору Беглову уже предложили символично назвать будущий проезд Хоккейным. Градоначальник поддержал идею и пообещал продумать вопрос.

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Фото: рixabay