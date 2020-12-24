Здание возвели за пять с половиной месяцев.

В четверг, 24 декабря, на Народной улице завершилось строительство корпуса госпиталя для ветеранов войн.

На торжественной церемонии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Градоначальник отметил, что самым сложным этапом была поставка оборудования, потому как многие заводы не работали, требовалось импортное оборудование.

Здание общей площадью 20 тысяч квадратных метров возвели в рекордно короткие сроки: всего за пять с половиной месяцев. Это стало возможным благодаря слаженной работе проектировщиков и строителей. Кроме того, во время работ были применены современные те[нологии и материалы. В корпусе размещен хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, реанимация и отделение интенсивной терапии.

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Видео: Piter.TV