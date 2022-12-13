Строительство "коричневой ветки" метро Петербурга закончено почти на 50%

Первые станции ветки должны стать доступны для пассажиров уже в следующем году.

По состоянию на конец мая, готовность Красносельско-Калининской линии ("коричневой" ветки) петербургской подземки составила почти 50%. Об это пишет "Ведомости Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Первые станции ветки должны стать доступны для пассажиров уже в следующем году. Речь идёт о "Казаковской" и "Путиловской". Там специалисты завершили работы по сооружению основных конструкций перегонных тоннелей и станционных комплексов. Теперь метростроители заняты сооружением внутренних конструкций станционных комплексов и отделочными работами для дальнейшего монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ.

Напомним, что проектируемый участок будет состоять из семи станций: помимо "Казаковской", "Путиловской", это "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Обводный канал-2". В общей сложности Красносельско-Калининская линия будет состоять из 18-ти станций, из них 9 станут пересадочными. Согласно планам, полностью ветку введут после 2030 года.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выделит около 90 млрд рублей на работы по продлению "зелёной" ветки.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"