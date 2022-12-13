Петербург выделит около 90 млрд рублей на работы по продлению "зелёной" ветки

Проектную документацию, необходимую для строительства станций "Богатырская" и "Каменка", передали ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проведение госэкспертизы.

Смольный рассматривает планы по продлению Невско-Василеостровской линии ("зелёной" ветки) городской подземки. Как сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы, предварительно из городской казны на работы готовы выделить 87,6 млрд рублей.

Проектную документацию, необходимую для строительства станций "Богатырская" и "Каменка", передали ФАУ "Главгосэкспертиза России" на проведение госэкспертизы. После утверждения проекта строительства станет известна точная сумма, которую власти выделят на его воплощение.

Напомним, что новый участок "зелёной" ветки протяжённостью 4,6 км будет проложен с помощью проходческого щита "Надежда". Открытие станций запланировано на 2027 год, однако по экспертным оценкам сроки могут затянуться.

Ранее мы сообщили о том, что В Петербурге с 27 на 28 мая метро метро будет работать круглосуточно.

Фото: Piter.TV