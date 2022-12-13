Монтаж щита "Надежда" для прокладки тоннеля к станции "Каменка" завершён на 80%

Метростроители закончили собирать основную часть конструкции весом 850 т.

Работники "Метростроя Северной столицы" продолжают работы на Туристской улице перед проходкой в сторону будущей станции петербургского метро "Каменка". В частности, специалисты работают над монтажом щита "Надежда", который уже завершён на 80%. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ города.

Высота щита составляет 10 м. Метростроители закончили собирать основную часть конструкции весом 850 т. К ней будут прикреплены "зубы" "Надежды" (ротор, с помощью которого порода будет разрезаться ля прокладки тоннелей). На конструкции будет размещено оборудование, в том числе, операторская и пилотская кабины для управления щитом.

Ожидается, что монтажные работы на объекте завершатся в июле. На днях для щита поставят последние комплектующие. В общей сложности "Надежда" пройдёт 4600 м.

Ранее мы сообщили о том, что до конца этого года в строительстве метро Петербурга будут задействованы три дополнительных горнопроходческих щита.

Фото: Telegram / Дороги|мосты|и метро СПб|