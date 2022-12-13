До конца этого года в строительстве метро Петербурга будут задействованы три дополнительных горнопроходческих щита

Станции "Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская" планируется открыть в 2024 году.

Чтобы компания "Метрострой Северной столицы" вышла на высокие темпы работ, нужно разобраться с "наследством по оборудованию". Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом за 2022 год в ЗакСе Петербурга.

По словам главы города, почти вся техника устарела, изношена и требует обновления. Часть оборудования была изъята банками-кредиторами старого "Метростроя".

В июне щит "НАДЕЖДА" выйдет из ремонта и будет возобновлена прокладка Невско-Василеостровской линии от станции "Беговая" к станции "Каменка". До конца года будут запущены горнопроходческие комплексы меньшего диаметра в обе стороны от станции "Путиловская": к центру города до станции "Каретная", и на юго-запад к станции "Сосновая Поляна". Станции "Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская" планируется открыть в 2024 году.

В прошлую пятницу главный привод "Надежды" опустили в стартовый котлован на Туристской улице. Операция длилась около 30 минут.

Фото: Метрострой Северной столицы