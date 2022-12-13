В Петербурге с 27 на 28 мая метро метро будет работать круглосуточно

Также будут ездить 11 маршрутов городского транспорта.

В субботу, 27 мая 2023 года, исполнится 320 лет со дня основания Санкт‑Петербурга. В связи с праздничной датой и проведением мероприятий ночью с 27 на 28 мая метро будет работать круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Движение поездов в метрополитене будет осуществляться с 10-минутными интервалами. Помимо метрополитена, ночью также будут ходить 11 маршрутов городского транспорта.

С 0:00 до 6:00 городской наземный транспорт будет работать с 30-минутным интервалом по следующим маршрутам:

– автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142.

– троллейбусы №№ 23, 46.

В День города Дворцовый мост будет разведён под звуки классической музыки. Горожане услышат музыку знаменитых русских и зарубежных композиторов. Произведения исполнит симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина.

Фото: Piter.tv; Организатор перевозок