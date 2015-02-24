Строительство двухуровневой развязки начнется на Пулковском шоссе в Петербурге

Госстройнадзор утвердил проект путепровода через железнодорожный перегон.

В Петербурге стартует строительство транспортной развязки, которая соединит Порховскую улицу с Пулковским шоссе. Разрешение на выполнение работ компании "АБЗ–Дорстрой" выдал Госстройнадзор.

Проект включает возведение путепровода длиной 100 м через перегон Среднерогатская — Шоссейная. Дополнительно предусмотрено обновление дорожных участков: около 1 км на Порховской улице, 290 м на Идрицкой улице и 140 м в Себежском переулке.

Срок действия разрешения установлен до 29 июня 2028 года.

Ранее в Петербурге утвердили проект развязки ШМСД с улицами Коммуны и Коллонтай. Отмечается, что новый транспортный узел соединит Невский и Красногвардейский районы к 2028 году.

Фото: Группа компаний "АБЗ-1"