Строительство четырех дорог в Ленобласти простимулирует федеральный бюджет

Специальная комиссия отобрала проекты дорог для получения федерального софинансирования.

В Министерство строительства Российской Федерации от Ленинградской области направлены заявки для получения федерального софинансирования четырех проектов дорог, которые планируется построить в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Все четыре проекта утверждены специальной комиссией и отобраны из числа прочих для участия в программе "Стимул".

Особенностью данной программы софинансирования является то, что она распространяется лишь на дорожно-транспортную сеть в новостройках. В данном случае профинансированы будут проекты застройщиков-доноров, помогавших в решении проблем обманутых дольщиков и затянувшихся долгостроев.

Среди поданных заявок - дорога к пожарному депо в Новоселье, часть улицы Строителей в Кудрово, улица Гаражная между Буграми и Мурино и части двух улиц в Мурино: Шувалова и Воронцовского бульвара. Проекты оцениваются в 680 миллионов рублей, из которых 67% покроет бюджет страны, а 33% - регион и муниципалитеты.

Ранее стало известно о предоставлении девелоперам и застройщикам, берущимся за брошенные или затянувшиеся строительные объекты, особых льготных условий.

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