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Строительство широтной скоростной магистрали начнется в Петербурге в 2020 году
Сегодня, 7:42
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lesjasap

Строительство широтной скоростной магистрали начнется в Петербурге в 2020 году

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Чиновники рассказали о первоочередных транспортных проектах города.

Стала известна дата начала строительства Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге. Сведениями об этом поделились чиновники из Смольного. Работы планируют инициировать в 2020 году. 

Отметим, что широтная магистраль сможет разгрузить дорожную инфраструктуру. Благодаря участку транспорт получит более доступный проезд к "Большому порту Санкт-Петербурга". Дорога будет включать 11 транспортных развязок. Пропускная способность трассы достигнет 170 тысяч автомобилей ежесуточно.

На данный момент правительство рассказало о шести первоочередных городских транспортных проектах, которые необходимо реализовать в ближайшее время. Среди них: Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструкция Приморского и Петрозаводского шоссе, создание развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. В проектах уже подготовлены финансовые модели для реализации, известны источники финансирования и утверждены графики проведения мероприятий по строительству.

Ранее Piter.tv писал о том, что ДТП на въезде в Кудрово заблокировало движение на улице Дыбенко.

Фото: Piter.tv
 

Теги: порт, строительство дороги, транспортная развязка, широтная скоростная магистраль
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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