Видео: ДТП на въезде в Кудрово заблокировало движение на улице Дыбенко

Из-за инцидента водители встали в пробку от станции метро "Улица Дыбенко".

Вечером 16 сентября на пересечении Ленинградской улицы и улицы Дыбенко произошло ДТП, транспортные средства заняли одну из двух полос движения. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял дорожно-транспортую ситуацию на въезде в Кудрово.

Около границы с Ленобласти столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте аварии образовалась серьезная пробка. Движение оказалось заблокировано от станции метро "Дыбенко". также водители еле двигаются по проспекту Большевиков.

Вторая полоса на въезде в Кудрово появилась летом этого года. Кто стал подрядчиком работ - неизвестно, строительство признали незаконным. На участке регулярно скапливаются пробки.

Видео: Piter.TV