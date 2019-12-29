Глава Петербурга подчеркнул, что в ходе развития транспортной инфраструктуры города также запланированы 25 крупных мероприятий.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга готовы приступить к первому этапу строительства Широтной магистрали. Об этом заявил Александр Беглов.

Извстно, что речь идет о строительстве Витебской развязки и подключении ее к Западному скоростному диаметру. Градоначальник Петербурга отметил, что в ходе развития этого проекта запланированы 25 крупных мероприятий. На это из федерального бюджета выделят 7,1 миллиарда рублей.

Беглов уверен, что соответствующих средств не хватит, поэтому Петербург планирует подать заявку на дополнительное софинансирование в 2023-2024 годах.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские застройщики узнали новых форматах работы с Госстройнадзором.

Фото:pixabay