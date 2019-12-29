Петербургские застройщики узнали о новых форматах работы с Госстройнадзором

Специалисты Госстройнадзора ответили на все вопросы и рассказали о двух новых услугах, представляемых в электронном виде.

Представители Госстройнадзора Петербурга при организации Единого строительного портала Северо-Запада "Ктостроит.ру" ответили на вопросы петербургских застройщиков и рассказали о внедрении цифрового формата в работу ведомства. Об этом сообщил "Строительный Петербург".

Перед семинаром застройщики получили анкеты с 50 вопросами, 68% вопросов касались выдачи разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию, еще 15% – новшеств работы с ЕССК, 16% – и практики по осуществлению контрольно-надзорной деятельности

Специалисты Госстройнадзора ответили на все вопросы и рассказали о двух новых услугах, представляемых в электронном виде. Это процедура повторного направления документов для постановки объекта на кадастровый учет в Росреестр и исправление техошибок в заключении о соответствии объекта капстроительства требованиям регламентов.

В начале этого года также в электронный формат планируется перевести и проектную документацию и заявление о продлении срока проверки.

В Минстрое подвели итоги первого года реализации нацпроекта.

Фото: Piter.TV