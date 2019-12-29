В Минстрое подвели итоги первого года реализации нацпроекта

Впервые с 2015 года объем ввода жилья вырос на 6,1%

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев подвел итоги первого года реализации национального проекта под названием "Жилье и городская среда" и рассказал о планах на текущий год. Слова Якушева приводит ресурс "Строительный Петербург".

По словам чиновника, впервые с 2015 года объем ввода жилья вырос на 6,1%. В многоквартирных домах этот показатель составил 43,5 млн квадратных метров, в индивидуальном строительстве – 36,8 млн "квадратов". Драйверами строительства стали Москва с областью, Петербург с областью, Татарстан, Башкортостан, Тюменская, Воронежская, Свердловская области и еще ряд субъектов России.

Строительство идет полным ходом на 101 миллионе квадратных метров жилья, из них с использованием счетов эскроу ведется на 28,04 миллионах квадратов. В течение двух лет в эксплуатацию введут возводимые по старым правилам дома, по некоторым физически достроенным зданиям доработают документацию. В реестре проблемных объектов на февраль значатся почти 3000 домов в 75 субъектах страны.

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