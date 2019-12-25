Гимназию №406 в Пушкине реконструируют к началу учебного года

В здании меняют аварийные плиты и обрабатывают стены.

К началу учебного года в Пушкине заработает гимназия №406. Сейчас учреждение с корпусами на Церковной и Леонтьевской улицах находится на реконструкции по поручению губернатора Александра Беглова. Об этом рассказал ресурс "Строительный Петербург".

Первый подрядчик, "КапиталСтройиндустрия", неоднократно срывал сроки работ, поэтому договор с ним расторгли. 30 сентября минувшего года за гимназию взялась компания "ГПС-Основа", но теперь работы передаются субподрядчику "Нордстрой"

В здании заменят аварийные плиты и обработают от грибков и бактерий стены. 1 сентября корпус на Церковной примет младшеклассников, в корпус на Леонтьевской придут учиться ребята постарше.

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Фото: tsarselo.ru