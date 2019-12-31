Корпус ультрамаринового завода Веге превратят в бизнес-центр и общественное пространство

Реставрационные работы уже начались.

В корпусе ультрамаринового завода Георгия Веге на Октябрьской набережной начались реставрационные работы, за которые взялась компания Setl Group. Краснокирпичное здание с дымовой трубой приспособят под современное использование.

Частично обрушившемуся корпусу завода планируется вернуть исторический вид, а внутри разместить бизнес-центр, общественное пространство, магазины и физкультурный центр с бассейном. Внутренний двор здания также отремонтируют о облагородят, сделав в ней зону отдыха. Отмечается, что труба сохранится, а буквы с советским названием завода "Пигмент" будут законсервированы. Проект уже одобрили в КГИОП, работы завершат в 2022 году.

Киновиевский ультрамариновый завод основали в 1876 году, он стал первым российским предприятием по производству яркого пигмента. Со временем помещения завода переделывались под разные цеха и мастерские, а также бани, прачечные и рабочие квартиры.

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Фото: citywalls.ru