Беглов обсудил строительство КАД-2 с руководителем "Автодора"

Наиболее важным видится создание участка от примыкания к трассе М-11 "Нева" до 52-го км трассы А-181 "Скандинавия".

В Петербурге состоялась встреча губернатора Александра Беглова с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко. Руководители обсудили предстоящее строительство ключевых объектов транспортной инфраструктуры, в том числе, КАД-2. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Градоначальник напомнил, что предложение о создании нового кольцевого обхода Петербурга вынес на обсуждение президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. Также он подчеркнул, что существующая кольцевая дорога превратилась практически в городскую трассу и исчерпала свои ресурсы.

Петушенко в свою очередь отметил, что КАД-2 выступает приоритетным проектом для компании. Наиболее важным видится создание участка от примыкания к трассе М-11 "Нева" до 52-го км трассы А-181 "Скандинавия". Технико-экономическое обоснование магистрали намерены закончить до конца 2023 года.

Также руководители обсудили планы по строительству Пулковской развязки трассы М-11, которая станет альтернативой для заезда в аэропорт Пулково.

Ранее мы сообщили о том, что Беглов заявил о готовности Петербурга к строительству ВСМ в Москву.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)