Строительство "Брестской" в Петербурге отложили до 2028 года

Названы сроки начала работ на новых станциях петербургской подземки.

Станцию метро "Брестская" в составе продления Красносельско-Калининской линии в Петербурге начнут строить в 2028 году. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Он сообщил, что вскоре начнутся проектные работы по станциям "Брестская", "Улица Доблести" и "Петергофское шоссе". Эти работы включат уточнение трассировки линии и изучение инженерно-геологических условий. Губернатор также подтвердил планы по строительству после станции "Горный институт" станций "Морской Фасад" и "Гавань". Финансирование на их проектирование заложено в бюджет на ближайшую трехлетку.

Окончание строительных работ по всем новым станциям запланировано на период с 2028 по 2034 годы. Беглов отметил, что ведется работа по возможному ускорению этих сроков.

Ранее в Петербурге снесли 10 незаконных силомеров возле метро и в парках.

Фото: телеграм-канал "Подземник"