Строительную компанию "ЮИТ Санкт-Петербург" хотят обанкротить

Компания "Раствор Транс Сервис+" из Казани подала заявление в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о признании банкротом строительной компании "ЮИТ Санкт-Петербург". Об этом сообщило АБН.
В прошлом году компания из Татарстана подала иск к петербургскому предприятию о взыскании 1676500 рублей долга за поставленный на строительную площадку в Казани бетон.
Представитель истца указал, что ответчик, злоупотребляя своими процессуальными правами в ходе рассмотрения дела совершает действия, направленные на необоснованное затягивание процесса. В том же году суд Татарстана решил взыскать с АО "ЮИТ Санкт-Петербург" в пользу "Раствор Транс Сервис+" 1676500 рублей задолженности за поставленный товар.
Учредителем АО "ЮИТ Санкт-Петербург" является финская YIT project invest Oy. Компания возводит в Северной столице ЖК на Суздальском проспекте, в Пушкине, Выборгском и Приморском районах.
С Балтийского завода взыскивают более миллиарда рублей.
Фото: Piter.TV
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