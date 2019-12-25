С Балтийского завода взыскивают более миллиарда рублей

Заявителем выступил ЗАО "Завод Киров-Энергомаш", который на прошлой неделе получил от оппонента похожий иск.

К Балтийскому заводу поступил иск на 1,1 миллиарда рублей от "дочки" Кировского завода, ЗАО "Завод Киров-Энергомаш". Соответствующее заявление зарегистрировал 13 апреля Арбитражный суд Петербурга и области.

Судя по данным из картотеки, дело поступило к судье Оксане Яценко, но пока не принято к производству. Суть спора и дата заседания еще не раскрыты. Иск к Балтийскому заводу поступил после того, как на прошлой неделе похожий иск получил "Киров-Энергомаш" вместе с "Кировским заводом" и АО "Петербургский тракторный завод". Заявителем выступил как раз Балтийский завод, а в качестве третьих лиц привлекли ФГУП Атомного флота и АО "Объединенная судостроительная корпорация". Дело появилось в арбитражной картотеке 8 апреля. Спор коснулся ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам поставки. Балтийский завод потребовал почти 200 млн рублей неустойки.

Заседание по этому делу назначили на 16 июля.

Тем временем, петербургскому оборонному заводу угрожает банкротство.

Фото: Балтийский Завод / "ВКонтакте"