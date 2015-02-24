Строительная организация выплатила дольщикам 135 тыс. рублей в качестве неустойки

Организация нарушила сроки передачи квартиры владельцам.

Петербургский застройщик выплатил семейной паре 135 тыс. рублей в качестве неустойки по договору долевого строительства. Сумму взыскали судебные приставы Василеостровского района Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства.

Неустройка полагалась за нарушение сроков передачи квартиры в пользу пары из Мурманской области. Согласно решению суда каждый член семьи должен был получить по 67 тысяч рублей. Денежные средства списали с банковского счета строительной фирмы.

В 2020 году организация выплатила более 27 млн рублей 150 дольщикам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти создана следственная группа для помощи обманутым дольщикам Дубровки.

Фото: Piter.TV