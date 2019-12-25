В Ленобласти создана следственная группа для помощи обманутым дольщикам Дубровки

Застройщик заключил с потенциальными жильцами 111 договоров на 190 млн рублей.

В следственном комитете Ленобласти создали постоянную рабочую группу по расследованию преступлений в сфере долевого строительства. Как рассказали в пресс-службе СК РФ, об этом областные следователи заявили на оперативном совещании с главой ведомства Александром Бастрыкиным 23 декабря.

Отмечается, что работа с заявителями – обманутыми дольщиками – уже активизирована. Сейчас в производстве находится три уголовных дела о мошенничестве, установлено, что должностные лица местные органов власти или на областном уровне допускали нарушения, выдавая разрешения на строительства, продление сроков этих разрешений и при контроле за ходом работ. По результатам этой работы возбуждены дела по статьям "халатность" и "злоупотребление должностными полномочиями".

Отдельно в пресс-службе областного СК сообщали о фактах мошенничества при долевом строительстве ЖК "Дубровка на Неве"" и трех жилых многоэтажек в поселке Дубровка Всеволожского района. Следствие полагает, что в период с 2016 по 2018 годы застройщик ООО Невский Форт" и дольщики заключили 111 договоров на сумму свыше 190 млн рублей. Неустановленные лица из руководства организации взяли на себя обязательства по строительству ЖК и домов, но перечислили деньги дольщиков на расчетные счета коммерческих фирм и использовали средства совсем не для возведения зданий. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV