Более 100 семей Петербурга улучшат жилищные условия в 2021 году

Количество наемных домов в Петербурге увеличится.

В понедельник, 14 декабря, в Смольном прошло рабочее совещание, на котором обсудили перспективы развития фонда арендного жилья.

В Петербурге продолжается развитие системы наемных домов, чиновники внесли изменения в порядок предоставления недвижимости. В будущем 2021 году жилищные условия смогут улучшить 148 семей.

Изменилась и форма предоставления жилья в аренду. Но те, кто заключил договор до 2017 года, имеют право его продлевать и выкупать жилье с понижающим коэффициентом отметил губернатор.

Сейчас в Петербурге лишь три наемных дома, которые построили на средства городского бюджета. В них проживают 214 семей: арендная плата составляет 8,5 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и 16 тысяч за трехкомнатную. В следующем году возведут еще 4 дома.

Ранее мы писали, что трем семьям с детьми-инвалидами выдали сертификаты на покупку жилья.

Фото: Piter.TV