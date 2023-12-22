В Петербурге к концу 2024 года съемное жилье может подорожать на 15%

Прогноз связан с высокими ипотечными ставками на вторичном рынке в этом году.

Стоимость аренды жилья к концу 2024 года в Петербурге может повыситься на 10-15%. Об этом пишет ТАСС 30 января, ссылаясь на руководителя сервиса "Яндекс Аренда" Романа Жукова.

Прогноз связан с высокими ипотечными ставками на вторичном рынке в этом году. Именно поэтому сохранится дисбаланс рынке аренды в городе, отметил специалист.

При этом, по словам Романа Жукова, повышенный спрос на съемное жилье будет частично компенсировать выход на рынок инвестквартир, купленных за последние несколько лет по условиям льготной ипотеки. Кроме того, сдавать жилье в аренду, предположительно, могут начать и собственники, которым стало сложнее найти покупателей "вторички".

Ранее мы рассказывали о том, что в 2023 году средняя стоимость съемного жилья в Петербурге увеличилась более чем на 40% – с 34 тыс. до 48 тыс. рублей. Студии подорожали на 32%, а трехкомнатные квартиры – на 70%.

В Ленобласти арендные ставки за год в среднем выросли на 14%, и больше всего – в Ломоносовском районе – с 20 тыс. до 28 тыс. рублей, то есть на 40%.

Фото: Piter.TV