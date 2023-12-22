Аренда жилья в 2023 году в Петербурге подорожала на 40%

Самые дорогие квартиры оказались в Петроградском районе, где средние арендные ставки выросли на 97%.

За последний год средняя стоимость съемного жилья в Петербурге увеличилась более чем на 40% – с 34 тыс. до 48 тыс. рублей. Студии подорожали на 32%, а трехкомнатные квартиры – на 70%. Об этом 23 января пишет агентство недвижимости Restate.

Самые дорогие квартиры оказались в Петроградском районе, где средние арендные ставки выросли на 97% (с 74 тыс. до 146 тыс. рублей в месяц). При этом наблюдается большой разброс в цене: от 17,5 тыс. рублей за студию, которую переделали из комнаты в коммунальной квартире, до 750 тыс. рублей за 155-метровую видовую квартиру.

На втором месте Центральный район с увеличением в цене на 52% (+30 тыс. рублей). Три самых дорогих объекта находятся именно в этой части города.

Третьим стал Адмиралтейский район. В нем стоимость съемного жилья повысилась лишь на 28% – 13,5 тыс. рублей.

В Ленобласти арендные ставки за год в среднем выросли на 14%, и больше всего – в Ломоносовском районе, с 20 тыс. до 28 тыс. рублей, то есть на 40%. Это можно объяснить пополнением фонда съемного жилья за счет новостроек в Новоселье, Аннино, Новогорелово.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург возглавил тройку городов-лидеров России по риску роста стоимости аренды жилья.

Фото: Piter.TV