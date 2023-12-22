Петербург возглавил тройку городов-лидеров России по риску роста стоимости аренды жилья

При росте в 2023 году, стоимость "однушек" стала на 8% меньше, чем в январе 2022-го.

Петербург стал первым в России городом по уровню риска дальнейшего роста стоимости аренды однокомнатных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной компании "Этажи", передает издание "Известия".

При росте в 2023 году, стоимость "однушек" стала на 8% меньше, чем в январе 2022-го. Кроме того, на рынке периодически возникает дефицит предложений для долгосрочной аренды из-за активного развития сегмента посуточной.

Второй в рейтинге стала Москва, где после 2022 года средняя цена однокомнатных квартир упала на 5%, чем два года назад.

Третье место заняла Самара. Там средние ставки аренды "однушек" отстают от значений января 2022 года на 1,6%.

Ранее мы рассказывали о том, что аренда студий в Петербурге подорожала на 30% с начала года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)