Названы районы Петербурга с самым доступным жильем под съем

В августе 2022 года спрос на долгосрочную аренду вырос почти на 40%.

Петербург занимает второе место после Москвы по средней стоимости долгосрочной и краткосрочной аренды квартир. Об этом "Невским Новостям" рассказали специалисты "Авито Недвижимость" – коммерческий директор Николай Попов и руководитель направления краткосрочной аренды Артем Кромочкин.

По словам Николая Попова, в августе 2022 года спрос на долгосрочную аренду вырос почти на 40%. Снять недорого квартиру в долгосрочную аренду можно на окраинах Петербурга. Самые недорогие варианты – без мебели и далеко от метро – стоят 12–15 тысяч рублей. При этом за 16 тысяч можно снять студию со всеми удобствами площадью 15 квадратных метров в Московском районе рядом с метро.

На небольшой срок можно бюджетно снять студию на Васильевском острове. Помещение в 23 квадратных метра обойдется в 999 рублей за сутки.

Фото: Piter.tv