Строительная компания погасила долг в 92 млн рублей

Однако сделала она это только после угрозы санкций.

Судебные приставы взыскали 92 млн рублей с крупной компании, которая занимается разработкой проектов и строительством промышленных объектов. Долг пришлось выплатить принудительно. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Петербургу.

На компанию было заведено 90 исполнительных производств. Среди них - задолженности по налоговым постановлениям, неисполнение финансовых обязанностей перед юридическими лицами. Также не выплачена была заработная плата 40 работникам на общую сумму 1 млн 983 тыс. рублей. Организация уклонялась от исполнения обязательств, которые наложил на нее суд.

Компания выплатила сумму в полном объеме только тогда, когда выставили инкассовые поручения на банковские счета, наложили арест на машины компании и предупредили руководителя организации об уголовной ответственности по двум статьям. Кроме этого ей придется заплатить еще 2,6 млн рублей в качестве сбора за неисполнение требований исполнительных документов в установленный срок. Деньги пойдут в федеральный бюджет.

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Фото: vk.com/fssp_work