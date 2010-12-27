ИКМО Коломна нарушила закон дважды

Сначала комиссия отказала в регистрации кандидатам, но в этот же день изменила свое решение.

Накануне, 29 июля, Октябрьский районный суд Петербурга признал незаконными решения ИКМО Коломна в отношении семи кандидатов в муниципальные депутаты от партии "Яблоко". Также суд вынес частное определение Горизбиркому. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Речь идет о действиях ИКМО Коломна, которые она совершила 19 июля. В тот день она отказала в регистрации Федору Горожанко, Екатерине Шишловой, Екатерине Коваль, Роману Севоднясевой, Илье Кисилеву, Алексею Арушаняну и Алексею Фролов. Однако тогда же повторно рассмотрела их документы и допустила до участия в выборах. Такие действия признаны незаконными.

Суд аннулировал оба решения и направил заявления на новое рассмотрение. Горизбирком должен будет разобраться в ситуации и отчитаться об этом в течение месяца.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургскую компанию обвинили в создании шпионского ПО.

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