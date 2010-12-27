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Строительство завода на Байкале временно приостановлено
Сегодня, 9:08
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nastya960

Строительство завода на Байкале временно приостановлено

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Губернатор Иркутской области просит провести экологическую экспертизу.

Строительство завода по розливу воды из Байкала временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

пресс-служба регионального правительства

Стройка частично пролегает по болоту, на котором останавливаются краснокнижные птицы. Проверка же показала, что на болоте есть следы розлива нефтепродуктов и свалка от производства.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина провести экологическую экспертизу на месте строительства завода.

Ранее известный бренд Armani снял восхитительную рекламу на Байкале.
Фото: pixabay 

 

 

Теги: байкал, завод, экология
Категории: Лента новостей, Новости России,

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