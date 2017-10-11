Известный бренд Armani снял восхитительную рекламу на Байкале

В рекламе снялся знаменитый американский конькобежец Джо Мантия.

Всемирноизвестный бренд Джорджо Армани для новой туалетной воды снял рекламный ролик на озере Байкал.

Героем рекламы стал знаменитый американский конькобежец Джо Мантия. Джо на своей страничке в Instagram поделился с подписчиками впечатлениями от съемок на Байкале. Спортсмен пишет, что поверхность самого глубокого пресноводного озера планеты не была такой гладкой, как на спортивных треках, но впечатления получил незабываемые. Джо признался, что было прохладно. А эти съемки и красоты Байкала незаменимый и незабываемый для него опыт.

Сам видеоролик снят в черно-белых тонах. В кадры попали бескрайние просторы и красоты озера.

Фото и видео: Instagram/joeymantia