Медики не смогли спасти мужчину.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что в промзоне у "Московских ворот" рабочий сорвался с седьмого этажа. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел на территории бизнес-центра на улицы Коли Томчака. Прибывшие на место трагедии медики не смогли спасти мужчину.

По данным правоохранителей, погибшим оказался 32-летний уроженец Архангельской области.

Подробности трагедии устанавливаются.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские полицейские поймали угонщика, специализирующегося на "Киа Соул".

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