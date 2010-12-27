В среду, 30 октября, стало известно о том, что в промзоне у "Московских ворот" рабочий сорвался с седьмого этажа. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел на территории бизнес-центра на улицы Коли Томчака. Прибывшие на место трагедии медики не смогли спасти мужчину.
По данным правоохранителей, погибшим оказался 32-летний уроженец Архангельской области.
Подробности трагедии устанавливаются.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские полицейские поймали угонщика, специализирующегося на "Киа Соул".
Фото:pixabay
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