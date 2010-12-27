Строительная компания может лишиться 1,2 миллионов из-за мигрантов

Против организации возбуждено 4 уголовных дела.

Прокуратура Санкт-Петербурга проверила строящийся дом на Московском шоссе на предмет соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что субподрядчик ООО "Строй-Монолит" привлек к работе над объектом четырех иностранцев, занимавшихся уборкой мусора без оформления патентов на работу.

Нарушение повлекло за собой выговор начальнику участка, а юридическое лицо теперь может выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей по совокупности 4 уголовных дел.

На данный момент постановления суда в законную силу не вступили.

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