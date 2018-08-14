Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку компании "Альтернатива" в связи с обрушением строительных лесов в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства и Жилищного комитета.

Подрядчика проверят на соблюдение законодательства, регулирующего вопросы охраны труда. По результатам контроля будет вынесено решение о применении по отношению к организации мер прокурорского реагирования.

Напомним, что утром 14 августа у дома № 8 по Гражданской улице обрушились строительные леса. В результате ЧП пятеро рабочих получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Директор "Альтернативы" Надежда Занько отказалась комментировать произошедшее.

Видео: Piter.TV