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Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в Петербурге

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В результате ЧП в центре города пятеро рабочих получили тяжелые травмы.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку компании "Альтернатива" в связи с обрушением строительных лесов в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства и Жилищного комитета. 

Подрядчика проверят на соблюдение законодательства, регулирующего вопросы охраны труда. По результатам контроля будет вынесено решение о применении по отношению к организации мер прокурорского реагирования.

Напомним, что утром 14 августа у дома № 8 по Гражданской улице обрушились строительные леса. В результате ЧП пятеро рабочих получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Директор "Альтернативы" Надежда Занько отказалась комментировать произошедшее.

Видео: Piter.TV

Теги: видео , компания альтернатива , проверка , прокуратора спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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