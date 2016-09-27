В Адмиралтейском районе обрушились строительные леса, разбились рабочие

Инцидент произошел утром 14 августа.

Утром 14 августа в Адмиралтейском районе у дома №8 по Гражданской улице обрушились строительные леса. Пострадали рабочие, которые в этот момент находились на хлипкой конструкции. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В главном управлении МЧС Петербурга добавили, что информация об обрушении лесов поступила в 11:10 мск.

При осмотре фасада капитально ремонтируемого здания произошло обрушение настилов строительных лесов с 4-го по 1 этаж. Пятеро рабочих осматриваются врачами скорой медицинской помощи. Проводится разбор конструкций. Главное управление МЧС Петербурга

Как стало известно Piter.TV, на Гражданской улице, в доме №8 работает строительная компания "Альтернатива". Фирма разместила леса для того, чтобы отремонтировать фасад здания. Работы ведутся здесь с 11 июня и должны были закончиться 19 августа. Со СМИ владелица и руководитель "Альтернативы" Надежда Занько говорить не захотела.

Как сообщает "Фонтанка", компания Занько работает на строительном рынке с 1992 года. На "Альтернативу" не раз подавали в суд за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда. В настоящее время суд рассматривает два иска на сумму более 6 млн рублей.

Ранее мы писали, что башня Святого Олафа окончательно избавилась от строительных лесов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург