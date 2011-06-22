На Ленинском проспекте ремонт фасада дома №95 завершат в октябре этого года

Во время ремонта чистятся наружные панели, красятся фасады и восстанавливается гидроизоляция балконов и лоджий.

В субботу, 28 августа, стало известно, что ремонтные работы на фасаде дома №95 на Ленинском проспекте завершатся к концу октября 2021 года. Об этом сообщил губернатор Петербурга в ходе рабочего визита в Красносельский район.

Во время ремонта чистятся наружные панели, красятся фасады и восстанавливается гидроизоляция балконов и лоджий. Также проводится утепление торцевых фасадов, замена оконных и дверных заполнений. Отметим, что этот дом был включен в программу капитального ремонта.

По словам губернатора Петербурга, объект непростой, но больше половины фасада уже отремонтировано, работы начались в апреле этого года

Сообщается, что в дальнейшем проведут капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, заменят лифтовое оборудование.

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Фото: пресс-служба Смольного

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