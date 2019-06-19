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В доме Бернштейна отреставрировали историческую лепнину в виде дельфина
Сегодня, 14:39
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В доме Бернштейна отреставрировали историческую лепнину в виде дельфина

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Проектом занимался Фонд Капитального Ремонта Санкт-Петербурга. 

На 2-й Советской отреставрировали лепнину в виде дельфина на фасаде дома Бернштейна. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте". 

В пятницу утром, 2 декабря, строители сняли ярус лесов. Горожане уже могут увидеть дельфина, за которого боролись много лет. До ремонта лепнина смотрелась грустно. 


Как рассказали активисты района, большую часть лепнины удалось спасти и сохранить. Дельфина восстановили по копиям, которые сделали с тех элементов, что спасли ранее. Добавим, что проектом занимался Фонд Капитального Ремонта Санкт-Петербурга. 

Горожане очень оценили работу строителей и поблагодарили чиновников за восстановление объекта. 

Красота! Ждём , когда снимут все леса!

Мария Гаврикова, житель района

Да, здорово получилось! Помню тот пост, несколько лет назад, если честно, думала, что не смогут восстановить (ну как бывает в большинстве случаев, что-то идёт не так) тем более, уж больно плохо выглядел сам дельфин. А сейчас преобразился! 

Наталья Прокопенко, житель района

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Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Виктория Фадеева)

Теги: дом бернштейна, лепнина дельфин, ремонт фасада, реставрация лепнины, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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