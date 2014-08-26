Самую дорогую квартиру Петербурга не могут продать уже два года

В одной из спален есть подлинная кровать французской королевы Марии-Антуанетты, жены Людовика XVI, из 32 сортов дерева.

В Петербурге вновь пытаются продать самую дорогую квартиру в городе. Апартаменты площадью 550 квадратных метров, где есть позолоченная сантехника и душевая с камином, стоят 750 миллионов рублей. В квартире восемь комнат.

В объявлении о продаже уточнили, что каждая комната создавалась по уникальному проекту. У квартиры есть специальный приз Союза дизайнеров России за лучший интерьер жилого помещения. В ней стоит антикварная мебель из Европы, лепнина на стенах, старинные печи, потолки из резного дуба с картинами. В одной из спален есть подлинная кровать французской королевы Марии-Антуанетты, жены Людовика XVI, из 32 сортов дерева.

Фото: Авито