Ремонт фасада Дворца бракосочетания № 1 в Петербурге начнут летом

Дворец бракосочетания № 1 в Петербурге готовится к ремонту фасада. Работы на Английской набережной, 28, начнутся в середине июля 2026 года. Для этого вокруг здания будут установлены строительные леса, которые закроют специальной защитной сеткой.

По информации официального канала Комитета по делам ЗАГС города, ремонтные работы не повлияют на график проведения свадеб. Все торжественные церемонии будут проходить по расписанию, а внутренние интерьеры дворца останутся без изменений.

Разрешение на обновление фасада исторического здания уже выдано КГИОП. В настоящее время власти проводят конкурс для выбора компании, которая будет выполнять ремонт.

В городском комитете заверили, что приложат все усилия, чтобы ремонтные работы не испортили праздник молодоженам.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга