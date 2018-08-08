Башня Святого Олафа окончательно избавилась от строительных лесов

Выборгский замок обрел свой изначальный вид. Реставраторы также восстановили кирпичную кладку и каменное основание. Также стало известно, что в будущем внутри башни появится лифт.

С главной достопримечательности Выборга, башни Святого Олафа окончательно сняли строительные леса. Впервые башню окутали лесами в феврале 2017 года. В течение полутора лет реставраторы работали над восстановлением кирпичной кладки и гранитной основы башни. За более чем сто лет, прошедшие с последней масштабной реставрации кладка сильно обветшала, а гранит начал трескаться.

На данный момент башне уже ничего не угрожает, а её основание надежно законсервировано с использованием современных технологий. Дальнейшие работы будут направлены на воссоздание внутренней части башни. Так недавно стало известно, что внутри должен расположиться лифт. Проект лифта одобрил и министр культуры Владимир Мединский, посетивший Выборгский замок в рамках празднования Дня Ленинградской области.

Как сообщают сотрудники замка, окончательно готовую башню планируют открыть для посещения через 2,5 - 3 года.

Видео: Piter.TV