Стрит-ретейл в Петербурге потерял более 50% объектов за полгода

При этом за 2022-ой в городе открылось 437 площадей, что превышает прошлогодние показатели на 19%.

За период с января по октябрь число закрытых объектов стрит-ритейла в Петербурге увеличилось на 53% в сравнении с показателями 2021 года. Так, работу прекратили 440 площадей. Об этом свидетельствуют данные Knight Frank St. Petersburg.

В то же время, за полгода было открыто 437 объектов уличной торговли. Этот показатель также превышает уровни прошлого года, но всего на 19%.

Кроме того, доля свободных площадок по городу возросла на 9,4% (+0,4 п. п.), а доля помещений на конец I полугодия-2022 увеличилась до 9,4% и 9,5% соответственно. Это сопоставимо с результатами II полугодия 2021 года.

Ранее петербуржцы рассказали, как их принимают в Финляндии после долгого перерыва.

Фото: Piter.TV