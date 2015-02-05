Стриптиз-клуб в центре Петербурга оштрафовали на 200 тысяч рублей

Клуб нарушил антикоронавирусные правила.

В четверг, 12 августа, Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал стриптиз-клуб "Хефнер" за нарушение действующего в городе противоэпидемического законодательства – ночное заведение работало ночью, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Проверяющие посетили клуб на Гороховой в ночь на 19 июня, в котором находились не менее 20 человек, и составили административный протокол. В момент нарушения заведениям общественного питания запрещалось работать с двух часов ночи до шести часов утра. Отмечается, что представитель клуба не присутствовал на судебном заседании.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в доме-памятнике на Чкаловском проспекте провели ремонт без разрешения.

Фото: Pexels