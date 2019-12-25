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В доме-памятнике на Чкаловском проспекте провели ремонт без разрешения
Сегодня, 14:14
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В доме-памятнике на Чкаловском проспекте провели ремонт без разрешения

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На фасаде появились названия продуктовых магазинов.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к ответственности Юлию Наружную и Игоря Пичкарева, которые не выполнили свои обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Об этом 12-го августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет о доме В.И. Колышко на Чкаловском проспекте, 16а. Сотрудники КГИОП обнаружили, что в нежилом помещении 1-Н идет ремонт, установлены кондиционеры. У одного из оконных проемов были уничтожены рисунок расстекловки и исторический цвет.

Доказательств о том, что правообладатели помещения принимали меры по сохранению объекта, на момент составления протокола предоставлены не были. Суд оштрафовал ответчиков на 100 тысяч рублей каждого. 

У дома есть свой аккаунт в Инстаграме. В нем жители рассказывают об очистке печи. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Васильев

Теги: дом колышко, кгиоп, чкаловский проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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