В доме-памятнике на Чкаловском проспекте провели ремонт без разрешения

На фасаде появились названия продуктовых магазинов.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к ответственности Юлию Наружную и Игоря Пичкарева, которые не выполнили свои обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Об этом 12-го августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет о доме В.И. Колышко на Чкаловском проспекте, 16а. Сотрудники КГИОП обнаружили, что в нежилом помещении 1-Н идет ремонт, установлены кондиционеры. У одного из оконных проемов были уничтожены рисунок расстекловки и исторический цвет.

Доказательств о том, что правообладатели помещения принимали меры по сохранению объекта, на момент составления протокола предоставлены не были. Суд оштрафовал ответчиков на 100 тысяч рублей каждого.

У дома есть свой аккаунт в Инстаграме. В нем жители рассказывают об очистке печи.

Фото: ВКонтакте / Сергей Васильев