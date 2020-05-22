Спасатели заявили, что такую задачу перед ними поставило руководство.

Стригущие траву маникюрными ножницами российские пожарные попали на видео. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети "Вконтакте" в паблике "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54". На кадрах видно, что несколько мужчин в форме спасателей вышли на улицу с маникюрными приспособлениями. Они заявили, что стригут ножницами траву по приказу начальства. Подходящих инструментов для работы у них нет.

Коса, которую нам выдали, вообще не косит, поэтому нам выдали ножницы автор ролика

В региональном МЧС рассказали журналистам "Комсомольской правды", что видео на самом деле реальное, а не постановочное. В нем участвуют действующие спасатели. Герои ролика пытались устроить саботаж руководству за то, что получили старую косу. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняется возможное превышение полномочий начальника отделения. Предположительно, участников бунта могу лишить работы или выбрать для них другое наказание.

Теплоэнергетики спасли утят, провалившихся в зазор между землей и теплосетью.

Видео: ВК/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"