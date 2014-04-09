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Петербуржца, стрелявшего в прохожего из пистолета на проспекте Культуры, ждет суд

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Уголовное дело передано в Выборгский районный суд.

Перед судом предстанет петербуржец, стрелявший в прохожего из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. 

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия (п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ). 

По версии следствия, в январе этого года во дворе дома №22 по проспекту Культуры между мужчинами завязался конфликт. Один из водителей отказался пропускать автомобиль другого, сделав тому замечание о превышении скорости. Конфликт набрал обороты, и обвиняемый достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону оппонента. Потерпевший остался жив. Злоумышленника задержали. 

Ранее двух студентов колледжа Кировского района задержали по подозрению в стрельбе.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: стрельба, суд, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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