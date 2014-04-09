Петербуржца, стрелявшего в прохожего из пистолета на проспекте Культуры, ждет суд

Уголовное дело передано в Выборгский районный суд.

Перед судом предстанет петербуржец, стрелявший в прохожего из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия (п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ).

По версии следствия, в январе этого года во дворе дома №22 по проспекту Культуры между мужчинами завязался конфликт. Один из водителей отказался пропускать автомобиль другого, сделав тому замечание о превышении скорости. Конфликт набрал обороты, и обвиняемый достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону оппонента. Потерпевший остался жив. Злоумышленника задержали.

Ранее двух студентов колледжа Кировского района задержали по подозрению в стрельбе.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга